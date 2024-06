NOCIL Limited est un fabricant indien de produits chimiques pour le caoutchouc. La société fabrique des produits chimiques pour le caoutchouc destinés à l'industrie du pneu et d'autres produits en caoutchouc. Les produits de la société sont utilisés dans divers autres domaines, tels que l'inhibition de la pré-vulcanisation, la stabilisation de la post-vulcanisation et les applications à base de latex. Ses solutions s'étendent également à l'amélioration de la stabilité thermique des liaisons transversales dans les produits en caoutchouc. Les marques de la société sont les anti-dégradants PILFLEX, les antioxydants PILNOX, les accélérateurs PILCURE, les stabilisateurs post-vulcanisation et l'inhibiteur de pré-vulcanisation PILGARD. Ses produits comprennent PILFLEX 13, PILNOX TDQ, PILNOX TDQ (HP), PILNOX SP, PILCURE MBT, PILCURE MBTS, PILCURE ZMBT, PILCURE F, PILCURE CBS, PILCURE NS, PILCURE MOR, PILCURE TMT, PILCURE ZDC, PILCURE ZDBC, PILCURE SDBC, PILCURE ZBZDC, PILGARD PVI et PILCURE DHTS. Sa filiale, PIL Chemicals Ltd, se consacre à la transformation de produits chimiques à base de caoutchouc.

Secteur Produits chimiques de base