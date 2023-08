Nocturne Acquisition Corporation présente ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Nocturne Acquisition Corporation a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,110649 million USD, contre un bénéfice net de 0,001477 million USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,02 USD. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,02 USD.

Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 0,41936 million d'USD, contre 0,192445 million d'USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,08 USD, contre 0,01 USD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de 0,08 USD contre 0,01 USD il y a un an.