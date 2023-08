Nogin, Inc. est un fournisseur de plates-formes technologiques de commerce électronique dans les domaines de la vente au détail multicanal, du commerce interentreprises et du commerce interentreprises dans l'industrie de l'habillement et des produits auxiliaires. Elle gère les opérations de bout en bout de ses clients afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs activités. Sa plateforme Nogin Intelligent Commerce, plateforme de commerce d'entreprise en tant que service (CaaS), comprend Intelligent Commerce (gestion de site) ; Intelligence commerce architecture, comme les commandes, les retours et la gestion d'entrepôt, les intégrations de partenaires de distribution, la gestion des clients, la gestion du catalogue, la gestion du contenu et du site, et la sécurité, la confidentialité et la protection des données regroupées en une seule solution logicielle, et Foundational elements, y compris son actif de données, CDP et l'intelligence artificielle (IA), et l'interface de programmation d'application flexible (API). La plateforme Intelligent Commerce est une plateforme de commerce électronique à code source ouvert qui comprend la recherche et le développement, une plateforme de données clients et un pool de données d'IA sur tous les points d'extrémité.

Secteur Logiciels