Noida Toll Bridge Company Limited a annoncé que le conseil d'administration a reconstitué le comité d'audit et le comité des relations avec les parties prenantes par le biais d'une résolution adoptée le 7 octobre 2023 en raison de la démission et de la nomination de nouveaux administrateurs. En conséquence, après la reconstitution, le comité d'audit, le comité de nomination et de rémunération et le comité des relations avec les parties prenantes sont composés des membres suivants : Comité d'audit : Mme Jayashree Ramaswamy, directrice non exécutive, présidente M. Nand Kishore, directeur non exécutif, membre, M. Manish Kumar Agarwal, directeur non exécutif, membre, M. Dheeraj Kumar, directeur exécutif, membre ; Comité de nomination et de rémunération : M. Manish Kumar Agarwal, directeur non exécutif, en tant que président, M. Nand Kishore, directeur non exécutif, en tant que membre, M. Kazim Raza Khan, directeur non exécutif, en tant que membre ; Comité des relations avec les parties prenantes : M. Rakesh Chatterjee, directeur non exécutif, en tant que président, M. Kazim Raza Khan, directeur non exécutif, en tant que membre, M. Manish Kumar Agarwal, directeur non exécutif, en tant que membre.