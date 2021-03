Nokia : accompagne la transformation de Nicosie, à Chypre

Nokia annonce la fourniture de sa plate-forme de gestion IOC à la capitale chypriote Nicosie, en partenariat avec Cyta, l'autorité chypriote des télécommunications.



Cette solution IOC (centre d'opérations intégré)permettra d'accompagner la transformation de la ville, qu'il s'agisse de développer les services aux citoyens ou d'améliorer la durabilité environnementale.



La solution de Nokia aidera ainsi les autorités municipales à fournir une gamme de nouveaux services numériques incluant la mobilité urbaine, le stationnement intelligent, l'éclairage public intelligent, les capteurs environnementaux, la gestion durable des déchets, la signalisation numérique ou encore les services d'information, détaille Nokia .



Faisant partie de la stratégie de ville intelligente à long terme de la municipalité, le projet de ville de Nicosie devrait être achevé en trois ans, même si l'infrastructure initiale et les systèmes de ville intelligente seront disponibles dès 2021.



Le projet est cofinancé par les Fonds structurels et d'investissement européens, la République de Chypre et la municipalité de Nicosie, précise Nokia.



