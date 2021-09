Nokia : AlphaValue relève à 'achat'

AlphaValue a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Nokia de 'alléger' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 4,7 à 5,7 euros, saluant le 'revirement complet' opéré par l'équipementier télécoms.



Le bureau d'études - qui met en avant une stratégie 'parfaitement exécutée' de la part du groupe finlandais - juge que ses perspectives à horizon 2023 apparaissent quelque peu 'prudentes' au vu des bons résultats récemment publiés.



Le cabinet parisien fait valoir que les prévisions du groupe n'ont pas été actualisées depuis le mois de mars et qu'elles se bornent, pour l'instant, à viser une amélioration de la marge opérationnelle de seulement 0,5% entre 2021 et 2023.



Une prudence qu'AlphaValue explique par la perte du contrat Verizon et son impact attendu sur les marges au cours des années qui viennent.



'Malgré cela, si les contraintes d'approvisionnement venaient à s'alléger et si la croissance se poursuivait grâce à l'arrivée de nouveaux clients et aux développements de la puce ReefShark, nous pensons qu'il pourrait exister un potentiel haussier', conclut-il.



