Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Nokia, Credit Suisse remonte son objectif de cours de 4,45 à 5,05 euros, dans le sillage d'estimations relevées pour la période 2021-23 après un deuxième trimestre solide pour l'équipementier télécoms finlandais.



'Malgré des pertes de parts de marchés aux Etats-Unis et en Chine, il s'agissait du deuxième trimestre consécutif ayant vu Nokia réaliser une croissance de ses ventes à taux de changes constants de plus de 5% sur un an', rappelle le broker.



Credit Suisse reconnait toutefois que 'des questions peuvent demeurer autour du caractère durable de cette vigueur' et, préférant attendre des signes concrets de reprise, il reste 'neutre' sur la valeur.



