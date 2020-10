Nokia : New Street Research dégrade à 'neutre'

30/10/2020 | 16:01

Les analystes de New Street Research ont annoncé vendredi qu'ils avaient décidé de ramener à 'neutre' leur opinion sur le titre Nokia après les résultats de 3ème trimestre publiés par le groupe hier.



Le bureau de recherche indépendant - dont l'objectif de cours à un an s'établit à trois euros - estime en effet que la situation de l'équipementier télécoms finlandais est amenée à 'se dégrader avant de s'améliorer'.



Du côté de Liberum, on estime qu'un processus de redressement est désormais bien amorcé, ce qui n'empêche pas le courtier britannique d'abaisser son objectif de quatre à 3,3 euros tout en réitérant une recommandation 'conserver' sur la valeur.



Les équipes d'UBS reconnaissent que la perspective d'une nouvelle année de 'transition' chez le spécialiste de la téléphonie n'a rien d'enthousiasmant et réduisent leur cible de 4,5 à 4,1 euros, tout en maintenant un conseil d'achat au vu de l'amélioration apparente de l'activité.



Après sa dégringolade de plus de 18% hier, le titre Nokia se reprenait timidement (+1,5%) aujourd'hui.



