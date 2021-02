Nokia : Oddo reste 'neutre', réduit légèrement sa cible

Après la publication des résultats du 4e trimestre 'légèrement au-dessus des attentes' et d'une guidance de CA 2021 'inférieure aux prévisions', Oddo renouvelle son opinion 'neutre' sur le titre Nokia et abaisse légèrement son objectif de cours, à 3,8 euros, contre 4 euros précédemment.



Selon le broker, 'la récente hausse 'irrationnelle' de Nokia a déconnecté le titre de ses fondamentaux'



Oddo estime d'ailleurs qu'en 2021, 'Nokia va perdre des parts de marché et va continuer de subir une pression sur ses marges en raison d'investissements de R&D nécessaires pour tenter de rattraper son retard dans la 5G, alors qu'Ericsson va profiter à plein des déploiements'.





