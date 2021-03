Nokia : Barclays rehausse son objectif de cours

Barclays a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur Nokia de 3,3 à 3,6 euros suite à la suite de la journée d'investisseurs organisée la semaine dernière par l'équipementier télécoms.



D'après l'intermédiaire, les mesures dévoilées à l'occasion de la réunion constituent 'un pas dans la bonne direction', même si le groupe finlandais a encore beaucoup de chemin à faire.



'Nous pensons que beaucoup des décisions qui ont été prises s'avèrent prudentes, à la fois en ce qui concerne la réorganisation de certaines activités et le réinvestissement dans d'autres, en particulier la branche importante d'accès mobile', explique Barclays.



L'analyste estime néanmoins que l'exécution du plan pourrait prendre du temps avant de porter ses fruits, une perspective qui le conduit à maintenir une recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre dans l'immédiat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.