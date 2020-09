NOKIA : Credit Suisse plus pessimiste sur la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a abaissé hier son objectif de cours de 4,68 euros à 4,31 euros et confirmé son opinion Neutre sur Nokia. Le bureau d'études a abaissé ses estimations pour tenir compte de la perte de parts de marché chez Verizon et de l'impact négatif des changes, partiellement compensés par la possibilité de gagner des parts marchés à Huawei. Il a de ce fait réduit de 13% son estimation de bénéfice par action de 13% à 0,25 euro pour 2021. Celle pour 2020 a été abaissée de 3% à 0,23 euro. L’analyste introduit également un bénéfice par action de 0,27 euro pour 2022.