NOKIA flambe : 2021 démarre mieux que prévu

L'action Nokia bondit de 13,64% à 14,07 euros à la Bourse de Paris, à la faveur des comptes plus solides que prévu au premier trimestre. L'équipementier télécoms se dit bien parti pour atteindre le haut de sa fourchette d'objectifs 2021 d'une marge opérationnelle comprise entre 7% et 10%. Il cible aussi des revenus situés entre 20,6 et 20,8 milliard d'euros.



Au premier trimestre, le groupe a généré un bénéfice par action de 7 cents en comparable contre 1 cent, un an auparavant. Le marché visait 1 cent. Le profit opérationnel ajusté a bondi de 375% à 551 millions d'euros, ce qui représente une marge de 10,9%, en amélioration de 850 points de base. Les ventes ont progressé de 3% (+9% à taux de change constants) à 5,08 milliards d'euros alors que le marché visait 4,72 milliards d'euros.



" Nous avons connu un début d'année robuste avec un chiffre d'affaires net, une marge d'exploitation et un flux de trésorerie solides. Les résultats d'aujourd'hui montrent que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser notre plan en trois phases visant à atteindre une croissance durable et rentable et un leadership technologique, comme annoncé lors de notre récente journée analystes " a déclaré le PDG, Pekka Lundmark.



Avant d'ajouter " J'ai été particulièrement satisfait de la forte croissance du chiffre d'affaires de la division Infrastructure de réseau, stimulée par la demande croissante de connectivité de nouvelle génération. "