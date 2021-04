NOKIA (+ 14,23% à 4,09 euros)

L'action Nokia bondit à la Bourse de Paris, à la faveur des comptes plus solides que prévu au premier trimestre. L'équipementier télécoms se dit bien parti pour atteindre le haut de sa fourchette d'objectifs 2021 d'une marge opérationnelle comprise entre 7% et 10%. Il cible aussi des revenus situés entre 20,6 et 20,8 milliard d'euros.