Nokia : Goldman Sachs franchit en hausse le seuil des 5%

Nokia a annoncé jeudi soir que Goldman Sachs avait franchi en hausse le seuil de 5% de son capital et de ses droits de vote.L'équipementier de réseaux finlandais indique avoir été informé par la banque d'affaires américaine que sa participation directe et indirecte atteignait, en date du 2 décembre, 5,22% du capital et des droites de vote.Si Goldman Sachs ne détient directement que 0,20% du capital du groupe (0,12% des actions finlandaises et 0,08% sous forme d'ADR), la firme de Wall Street contrôle 5,02% du capital via des contrats d'instruments financiers.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.