Nokia : Orchestration Center déployé chez Telstra

Nokia annonce avoir déployé son logiciel Orchestration Center chez Telstra, pour créer une plate-forme réutilisable 'as a service' permettant aux domaines du réseau interne de l'opérateur australien d'accélérer la mise sur le marché et d'améliorer l'expérience client.'Notre logiciel Digital Operations Center permet à Telstra de tirer parti de l'automatisation pour gérer la complexité, améliorer les opérations efficacité et réduire les délais de mise sur le marché en proposant de nouveaux produits et services', affirme le groupe finlandais.'Nos clients bénéficient non seulement d'une expérience améliorée, mais cela nous aidera à débloquer de nouvelles opportunités commerciales en étant en mesure d'introduire de nouveaux produits rapidement et de manière transparente', explique de son côté Telstra.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.