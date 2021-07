Nokia Oyj : La valeur du jour en Europe - Nokia relève nettement ses objectifs annuels après un très bon trimestre

L'action Nokia bondit de 7,68% à 5,32 euros, dopé par le relèvement des objectifs 2021 à la suite d'un solide deuxième trimestre. L'équipementier télécoms vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 10% et 12% contre de 7% à 10% auparavant. Il cible aussi des revenus situés entre 21,7 et 22,7 milliards d'euros, à comparer avec une fourchette précédente de 20,6 à 20,8 milliard d'euros. Fin avril, le groupe finlandais s'était dit bien parti pour atteindre le haut de sa fourchette d'objectifs 2021. Sa performance au deuxième trimestre lui permet d'être encore plus optimiste.



Selon UBS, le consensus sur le résultat opérationnel pourrait être rehaussé de 15% à 20%. Les analystes tablaient en moyenne sur une marge opérationnelle de 9,7% cette année.



Au second trimestre, le groupe a généré un bénéfice par action de 9 cents en comparable, en progression de 50%. Le profit opérationnel ajusté a bondi de 61% à 682 millions d'euros, ce qui représente une marge de 12,8%, en amélioration de 550 points de base. Il est supérieur de 80% aux attentes ! UBS précise que même en prenant en compte le produit exceptionnel de 80 millions d'euros lié à un deal logiciel, le consensus a été dépassé de 60%. L'analyste ajoute que 70% de la superformance est à attribuer aux réseaux mobiles.



Les ventes ont pour leur part progressé de 4% (+9% à taux de change constants) à 5,31 milliards d'euros alors que le marché visait 5,16 milliards d'euros.



" Nous avons mis en œuvre notre stratégie plus rapidement que prévu au cours du premier semestre, ce qui nous donne une bonne base pour l'ensemble de l'année. Nous nous attendons toutefois à devoir faire face aux vents contraires comme indiqué précédemment au cours du second semestre, notamment la perte de parts de marché et l'érosion des prix en Amérique du Nord. Par conséquent, nous prévoyons toujours que la saisonnalité typique de nos bénéfices trimestriels sera moins prononcée en 2021 ", a prévenu le PDG, Pekka Lundmark.