Nokia Oyj : La valeur du jour en Europe - Nokia signe avec Honor un accord de licence sur les brevets 5G

Multinationale de télécommunications finlandaise, Nokia (+0,13% à 3,15 euros sur Euronext) a officialisé hier la signature d'un nouvel accord de licence croisée avec Honor (entreprise chinoise spécialisée dans les équipements de réseau et de télécommunications) couvrant les inventions fondamentales des deux groupes dans le domaine de la 5G et d'autres technologies cellulaires. Les termes de l'accord restent confidentiels entre les parties. Suite à cette accord, Nokia rappelle que son portefeuille de brevets repose sur plus de 140 milliards d'euros investis dans la R&D depuis 2000.



Il se compose d'environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 6 000 sont déclarées essentielles à la 5G.



Susanna Martikainen, directrice des licences pour les appareils mobiles chez Nokia, a expliqué qu'il s'agissait "du quatrième accord majeur sans litige concernant les smartphones que son groupe a conclu au cours des douze derniers mois". Cet accord souligne "une fois de plus la force du portefeuille de brevets de Nokia et ses contributions de plusieurs décennies aux normes cellulaires et à d'autres technologies.", précise t-elle.



Nokia apporte ses inventions à des normes ouvertes en échange du droit de les concéder sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (licence FRAND : Fair, Reasonable and Non Discriminatory).



"Les entreprises peuvent concéder des licences et utiliser ces technologies sans avoir à réaliser leurs propres investissements substantiels dans les normes, ce qui stimule l'innovation et le développement de nouveaux produits et services pour les consommateurs", explique l'entreprise finlandaise.