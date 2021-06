Nokia Oyj : La valeur du jour en Europe - NOKIA sous l'influence positive de Goldman Sachs

L'action Nokia connait un certain retour en grâce auprès des investisseurs après des dernières années difficiles en raison de produits pour la 5G inférieurs à ceux de ses concurrents, dont Ericsson. Le titre de l'équipementier télécoms finlandais progresse de 5,84% à 4,57 euros, soutenu par l'influente banque d'affaires, Goldman Sachs. Cette dernière a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et son objectif de cours de 4,1 euros à 5,40 euros sur la valeur.



Le broker rappelle que l'action a sous-performé Ericsson de 75% en 3 ans et le secteur technologique européen de 67% en raison de produits de moins bonne qualité, de pertes de part de marché et de réductions des prévisions de bénéfice par action.



Désormais, le bureau d'études entrevoit une possible revalorisation de l'action du fait d'une amélioration de la demande dans le sans-fil, et en particulier pour la 5G, de l'amélioration des produits de Nokia et des gains de parts de marché potentiels.



Fin avril, l'action Nokia avait fortement progressé à la faveur des comptes plus solides que prévu au premier trimestre. En conséquence, l'équipementier télécoms s'était dit bien parti pour atteindre le haut de sa fourchette d'objectifs 2021 d'une marge opérationnelle comprise entre 7% et 10%. Il cible aussi des revenus situés entre 20,6 et 20,8 milliard d'euros.