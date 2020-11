Nokia a été sélectionné par China Mobile IoT (CMIoT), une filiale à 100% de China Mobile Communications Corporation, pour assurer la fourniture de la connectivité et des services IoT aux clients de CMIoT en Chine et dans le monde.



Ce partenariat permettra à CMIoT d'étendre ses capacités internationales OneLink IoT, qui seront développé par le service WING (Worldwide IoT Network Grid) de Nokia.



Nokia WING permettra à CMIoT de fournir à ses clients des services mondiaux de connectivité IoT rapidement et à moindre coût en tirant parti de l'échelle mondiale de l'infrastructure IoT de Nokia WING.



Ankur Bhan, responsable de WING Business chez Nokia, a déclaré: ' Notre solution WING permettra au CMIoT d'offrir une expérience de services IoT supérieure à ses clients en Belgique et à l'étranger. Son modèle commercial flexible permettra également au CMIoT de se lancer rapidement sur le marché avec cette offre et de faire évoluer les services IoT de manière rentable. '



