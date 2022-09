Nokia : a présenté son dernier logiciel SaaS

Nokia a présenté son dernier logiciel en tant que service (SaaS), AVA Charging, pour aider les fournisseurs de services de communication (CSP) et les entreprises à commercialiser rapidement de nouvelles offres pour les cas d'utilisation 5G et IoT .



Nokia AVA Charging intègre une intelligence économique dérivée de centaines d'engagements de clients pour permettre une monétisation rapide des services 5G et IoT.



' La nouvelle offre SaaS peut être intégrée aux fonctions de réseau central 5G Standa l dans un environnement multifournisseur pour prendre en charge de nouveaux modèles de charge commerciaux basés sur une variété de facteurs, notamment une faible latence, un débit élevé, la densité d'appareils et l'emplacement. Il peut être déployé rapidement pour les CSP et les entreprises et évite les tracas liés à la maintenance et aux mises à jour logicielles sur site ' indique le groupe.



