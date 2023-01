Nokia : a testé la technologie 25G PON en Espagne

Nokia a annoncé que Telefonica Espagne avait testé avec succès la technologie 25G PON.



Telefonica, avec près de 60 millions de foyers FTTH a validé avec cet essai que les technologies haut débit GPON et XGS-PON actuelles peuvent coexister de manière transparente sur la même fibre avec le PON 25G.



' 25G PON offre une énorme capacité de bande passante symétrique qui prendra en charge de nouveaux cas d'utilisation et de nouvelles exigences en matière de bande passante ' indique le groupe.



Gonzalo Garzón, responsable de l'accès fixe chez Telefónica España a déclaré : ' Les nouvelles technologies FTTH nous offrent encore plus de possibilités que la connectivité domestique. Grâce à leur augmentation massive de capacité, nous serons en mesure d'offrir de nouveaux services aux entreprises sur le même réseau '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.