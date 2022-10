Nokia : accord avec NL-ix en Europe, contrat en Argentine

Nokia a annoncé mercredi qu'il allait fournir ses équipements à NL-ix, l'un des plus importants réseaux d'échange Internet européens.



Le groupe finlandais indique qu'il va proposer à NL-ix ses plates-formes de routage de dernière génération 7750 SR-s équipées de son processeur de réseau innovant FP5.



Le contrat doit permettre à NL-ix, qui commercialise des services de connectivité 'cloud' auprès des FAI et des instituts de recherche, de mettre en place des architectures 400GE et 800GE destinées à ses clients.



D'après Nokia, il s'agit de l'un des premiers déploiements du projet FP5 en Europe.



Dans un communiqué distinct, Nokia indique par ailleurs avoir déployé sa technologie Altiplano pour l'infrastructure de fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) établie par American Tower en Argentine.



Cette solution de virtualisation du réseau doit permettre de partager en 'sous-couches' les ressources du réseau physique et de commercialiser de la fibre en tant que service.



