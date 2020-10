Nokia : accord avec Vivacom en Bulgarie

12/10/2020 | 13:50

Nokia fait part d'un accord pluriannuel avec Vivacom -filiale depuis juillet de United Group, qui opère dans huit pays des Balkans- pour étendre son réseau GPON en Bulgarie et introduire XGS-PON dans des endroits stratégiques.



XGS-PON permet à Vivacom d'offrir des services haut-débit symétriques 10Gbps aux clients résidentiels et professionnels, ce qui représente une multiplication par dix par rapport au service de premier niveau actuel.



Le déploiement de XGS-PON comprend plus de 1,5 million de foyers dans certaines des principales villes de Bulgarie. 'L'accord marque une étape importante dans le partenariat à long terme existant entre les deux groupes', ajoute l'équipementier télécoms finlandais.



