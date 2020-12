Nokia : accord avec dtac pour la 5G en Thaïlande

Nokia annonce avoir été choisi par l'opérateur mobile thaïlandais dtac, filiale de Telenor Group, comme premier partenaire 5G RAN dans le cadre d'un accord de trois ans couvrant les régions Nord et Nord-Est de la Thaïlande.



'Avec cet accord, Nokia joue un rôle clé pour assurer que la performance du réseau de dtac est pleinement prête pour la 5G et pour permettre un lancement plus rapide de nouveaux services 5G avec la croissance de la demande', explique-t-il.



L'équipementier télécoms finlandais soutiendra ainsi les efforts de numérisation du pays dans le cadre de sa stratégie économique 'Thailand 4.0'. Le déploiement devrait commencer plus tard cette année pour s'achever en 2022.



