Nokia : accord avec l'Union africaine des télécommunications

Nokia a annoncé aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord avec l'Union africaine des télécommunications (ATU) afin de conduire la transformation numérique et l'économie de la connaissance à travers le continent.



Les deux parties comptent tirer parti de la puissance des télécommunications -et notamment des réseaux 5G- pour mettre en place six principes, conçus pour faciliter cette transition.



Il s'agira de partager des bonnes pratiques sur les tendances et évolutions des technologies télécoms; d'identifier les cas d'usages industriels innovants; de fournir des recommandations quant à la mise en oeuvre des technologies et modèles économiques émergents; de promouvoir la connexion des non connectés au haut débit; de développer les talents émergents pour l'innovation numérique; de promouvoir l'inclusion et la diversité.



