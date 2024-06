Nokia : activation de la solution 25G PON en Nouvelle-Zélande

Nokia a annoncé que Chorus, le plus grand fournisseur d'infrastructure Internet en Nouvelle-Zélande, et 2Degrees, le principal fournisseur de services de détail, ont activé la solution 25G PON dans un réseau commercial en direct.



New Zealand Cherry Corp sera le premier client à utiliser cette technologie pour améliorer ses méthodes agricoles grâce à une connectivité à haut débit, à faible latence et fiable. Cette avancée permettra de traiter des données en temps réel et d'augmenter significativement la récolte de cerises.



La 25G PON est présentée comme une technologie clé pour les applications de l'Industrie 4.0 et l'agriculture intelligente, offrant des gains de productivité et des économies d'énergie.



Chorus pourra ainsi améliorer rapidement la capacité du réseau fibre et permettre à des fournisseurs comme 2Degrees de proposer des services plus rapides et efficaces.



