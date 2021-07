Nokia assure au 2e trimestre et relève ses prévisions annuelles

Helsinki (awp/afp) - L'équipementier finlandais de télécoms Nokia a relevé jeudi ses prévisions de ventes et de marge pour l'ensemble de l'année après un deuxième trimestre en hausse sur un an. Entre avril et fin juin, le groupe scandinave a vu son bénéfice net quasiment quadrupler.

"Compte tenu de la vigueur de notre début d'année 2021, nous révisons à la hausse nos perspectives pour l'ensemble de l'année (...). Nous avons mis en oeuvre notre stratégie plus rapidement que prévu au premier semestre, ce qui nous donne une bonne base pour l'ensemble de l'année", a déclaré Pekka Lundmark, à la tête du groupe depuis l'été 2020, cité dans le rapport trimestriel.

Le bénéfice net trimestriel s'est affiché à 344 millions d'euros (367,16 millions d'euros) sur la période avril-juin (contre 94 millions au deuxième trimestre 2020), pour un chiffre d'affaires de 5,3 milliards (+4,3% sur un an). Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires moindre, à 5,15 milliards, selon des estimations de Factset.

Fort de son trimestre, Nokia a comme attendu relevé ses prévisions annuelles. Le groupe, porté par "une croissance continue de son activité" avait déjà prévenu mi-juillet qu'il allait relever ses prévisions sans donner de chiffres.

Selon de nouvelles estimations publiées jeudi, pour 2021, Nokia escompte désormais des ventes nettes comprises entre 21,7 et 22,7 milliards d'euros (contre entre 20,6 et 21,8 milliards attendus jusqu'à présent) et une marge d'exploitation entre 10% et 12% (contre entre 7% et 10%).

Toutefois, prévient le Finlandais, "nous nous attendons toujours à devoir faire face à des vents contraires (...) au cours du second semestre, notamment une perte de parts de marché et une érosion des prix en Amérique du Nord", uen région qui a représenté près d'un tiers des ventes au cours du trimestre.

Numéro 3 mondial des réseaux 5G, le groupe lutte pour rester au contact de ses principaux concurrents, le suédois Ericsson et le chinois Huawei. Engagé dans une chasse aux coûts, Nokia redresse progressivement sa rentabilité.

Le résultat opérationnel comparable, mesure privilégiée par le groupe, est ressorti à la fin du trimestre en progression de plus de 60% sur un an, à 682 millions d'euros. En mars, le Finlandais avait annoncé un plan de 5000 à 10'000 suppressions d'emplois d'ici deux ans, soit jusqu'à 11% de ses effectifs.

afp/vj