Nokia : choisi par Balitower pour le WiFi en Indonésie

Nokia a annoncé aujourd'hui que Balitower, l'un des principaux fournisseurs de tours de télécommunication et d'infrastructures de réseau en Indonésie, utilisera Nokia WiFi Beacon 2 pour fournir un accès Internet haut débit aux particuliers dans le cadre d'un contrat-cadre de trois ans.Le nouveau déploiement permettra une couverture étendue et améliorera l'expérience de l'utilisateur final en fournissant une solution Wi-Fi 6 maillée intelligente pour les maisons.Le projet marque le premier déploiement d'une solution Wi-Fi 6 maillé en Indonésie.'Le Beacon 2 permettra aux utilisateurs finaux de profiter d'un accès Internet haut débit dans tous les locaux et de déployer et de gérer facilement le réseau Wi-Fi via une application mobile', assure Nokia.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.