Nokia : choisi par UScellular pour son réseau 5G

Nokia a annoncé jeudi avoir été retenu par UScellular pour le déploiement de son réseau 5G aux Etats-Unis, le troisième marché mondial pour la téléphonie mobile derrière la Chine et l'Inde.



L'équipementier de télécoms finlandais précise qu'il fournira à UScellular son matériel, ses logiciels et ses services en vue de la constitution d'un réseau 'standalone', c'est-à-dire disposant de ses propres installations.



Avec près de cinq millions d'abonnés, UScellular est le cinquième opérateur de téléphonie mobile aux Etats-Unis. Le déploiement de son réseau 5G devrait être finalisé d'ici à la fin 2022.



Dans son communiqué, Nokia rappelle avoir participé, à ce jour, au déploiement de plus de 70 réseaux 5G 'standalone'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.