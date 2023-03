Nokia : classée parmi les entreprises les plus éthiques

Nokia a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie comme l'une des ' Entreprises les plus éthiques au Monde ' par Ethisphere.



En 2023, 135 lauréats ont été récompensés dans 19 pays et 46 secteurs d'activité. Nokia est l'un des deux lauréats du secteur des télécommunications et la seule entreprise finlandaise à être récompensée.



Ce prix récompense Nokia ' pour ses solides pratiques en matière d'éthique des affaires, de gouvernance et de développement durable '.



' Ce prix récompense l'engagement de nos dirigeants, de nos employés et de nos partenaires à respecter les normes les plus strictes en matière d'éthique des affaires ', a déclaré Esa Niinimäki, directeur juridique de Nokia.



En 2022, Nokia a annoncé une stratégie ESG améliorée qui a été conçue pour maximiser l'impact de Nokia là où sa technologie, ses solutions et ses capacités se combinent pour relever certains des plus grands défis mondiaux et créer de la valeur.



