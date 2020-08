Nokia : collaboration avec le sud-coréen LS Electric

27/08/2020 | 11:18

L'équipementier télécoms Nokia a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec l'électricien sud-coréen LS Electric prévoyant une collaboration dans l'analyse de données.



Aux termes de l'accord, les deux groupes conduiront une étude de preuve de concept autour de SpaceTime, l'application d'optimisation du cycle de vie des actifs de Nokia, avant une éventuelle commercialisation auprès des clients de LS Electric.



L'objectif est de permettre aux entreprises proposant des services publics de gérer de manière 'proactive' la performance de leurs actifs critiques en identifiant, notamment grâce aux outils analytiques, les causes de leurs déficiences et en adaptant rapidement leurs capacités.



Spécialisé dans les produits à basse et très haute tension, LS Electric fabrique notamment des disjoncteurs pour moteurs électriques, circuits, installations électriques et réseaux de distribution.



