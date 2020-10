Nokia : collaboration stratégique avec Google Cloud

14/10/2020 | 15:26

Nokia et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique de cinq ans qui permettra à Nokia de migrer son infrastructure informatique sur site vers Google Cloud.



Nokia fera migrer ses centres de données et ses serveurs dans le monde entier, ainsi que diverses applications logicielles, sur l'infrastructure Google Cloud.



' L'accord devrait permettre de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle et des économies significatives au fil du temps ' indique le groupe.



