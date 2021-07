Nokia : contrat 5G avec Taiwan Star Telecom

Nokia annonce avoir été sélectionné par Taiwan Star Telecom (TST), un partenaire de longue date, pour étendre son empreinte 5G à travers Taiwan et offrir une meilleure couverture et de meilleures performances à ses abonnés 5G.



L'équipementier télécoms finlandais fournira ainsi des équipements de son dernier portefeuille 5G AirScale qui prendront en charge le réseau autonome 5G de l'opérateur mobile taiwanais, 'avec une intégration transparente et un temps de déploiement rapide'.



