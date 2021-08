Nokia : contrat avec IndosatM2 en Indonésie

Nokia annonce qu'Indosat Mega Media (IndosatM2), une filiale de Indosat, utilise sa solution de maillage WiFi pour fournir une meilleure expérience à large bande à ses clients particuliers et entreprises à travers l'Indonésie.



L'équipementier télécoms finlandais explique que sa technologie de maillage WiFi 'offre une couverture transparente et cohérente dans tous les coins de la maison ou du bureau, assurant ainsi de meilleures portée et vitesse par rapport à un routeur traditionnel'.



