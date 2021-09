Nokia : contrat avec Spark pour la 5G en Nouvelle-Zélande

Nokia annonce avoir été sélectionné par Spark, premier opérateur de télécommunications et de services numériques de Nouvelle-Zélande, pour soutenir son déploiement accéléré de la 5G, qui fournira une couverture 5G à environ 90% de la population à fin 2023.



L'accord verra Spark déployer la dernière technologie 5G RAN de Nokia sur une grande partie du déploiement, tout en améliorant simultanément la 4G sur ces sites en utilisant des produits de l'équipementier télécoms finlandais.



'En aidant Spark à être prêt pour la 5G et à réduire son coût total de possession avec nos produits AirScale, il permettra à ses clients de profiter de la 5G dans de plus en plus d'endroits en Nouvelle-Zélande', explique Nokia.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.