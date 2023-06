Nokia : contrat avec Virgin Media O2 au Royaume-Uni

Nokia fait part d'un contrat de trois ans pour fournir à Virgin Media O2 des équipements de réseau d'accès radio (RAN) issus de son portefeuille AirScale, prolongeant ainsi leur accord 5G RAN pour continuer à améliorer la connectivité au Royaume-Uni.



'L'accord couvrira les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G dans le sud de l'Angleterre (y compris Londres) et soutient les efforts continus de Virgin Media O2 pour offrir une expérience réseau de premier ordre à ses clients', précise l'équipementier de réseaux finlandais.



Nokia fournira aussi son centre d'opérations numériques pour gérer la conception, le déploiement et l'assurance des services dans différents domaines de réseau, dont une solution qui prend en charge la modernisation du réseau tout en garantissant sa sécurité.



