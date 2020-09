Nokia : contrat dans l'IoT en Australie

24/09/2020 | 09:16

Nokia annonce que l'opérateur télécoms australien Optus a sélectionné sa plateforme d'Internet des Objets (IoT) Impact pour fournir des capacités de gestion d'appareils et de collection de données à ses clients.



'Les deux groupes ont convenu d'une stratégie de mise sur le marché pour apporter des solutions IoT aux clients d'Optus à travers de multiples segments sectoriels en Australie', indique l'équipementier télécoms finlandais.



Les solutions IoT s'adresseraient ainsi à des secteurs tels que l'industrie minière, les services aux collectivités et les transports. Selon Nokia, le marché de l'IoT en Australie devrait augmenter pour atteindre 25 milliards de dollars américains à horizon 2024.



