Nokia : contrat pour des liaisons optiques en Australie

Nokia annonce que Vocus, fournisseur australien de solutions de fibre et de réseau, a déployé sa solution pour mettre en place les liaisons optiques 200G couvrant plus de 4.100 km entre Brisbane et Darwin.



Sa solution Nokia 1830 Photonic Switch (PSS) est utilisée pour améliorer le réseau optique de Vocus entre Adélaïde, Brisbane et Darwin de façon à offrir 200G avec la capacité de fournir facilement 300G et 400G dans un proche avenir.



'Le déploiement d'Adélaïde à Darwin et de Brisbane à Darwin remplace le réseau de transport optique existant pour fournir des services 100G et 10G aux clients entreprises, gouvernementaux et opérateurs de Vocus', affirme l'équipementier télécoms finlandais.



