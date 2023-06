Nokia : contrat pour un réseau mobile privé 4G/LTE en Irlande

Nokia a annoncé jeudi avoir décroché aux côtés de son partenaire Sigma Wireless un contrat portant sur le déploiement d'un réseau mobile privé 4G/LTE pour ESB Networks, le propriétaire du réseau de distribution d'électricité en Irlande.



L'équipementier explique que ce réseau de télécommunications doit constituer la pierre angulaire des ambitions d'ESB Networks, notamment en vue de l'intégration des énergies renouvelables au sein de son réseau d'électricité.



Le projet doit également favoriser la décarbonisation de son réseau électrique ainsi que l'électrification des systèmes de chauffage et de transports.



Nokia et Sigma Wireless prévoient d'installer ce nouveau réseau sur une période de trois ans.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.