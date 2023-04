Nokia dans le rouge : la performance du premier trimestre n'est pas à la hauteur des attentes

Nokia recule de 5,86% à 4,0255 euros en raison de la publication de profits plus faibles que prévu au premier trimestre. Le résultat d’exploitation comparable de l’équipementier télécoms a chuté de 18% à 479 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 8,2%, en repli de 2,7 points sur un an. Le résultat d’exploitation comparable est nettement inférieur au consensus Refinitif s’élevant à 532,4 millions d’euros.



Le PDG du groupe, Pekka Lundmark a expliqué cette baisse par une activité plus faible de sa division Réseaux mobiles qu'elle enregistre traditionnellement sur cette période de l'année et la faiblesse des revenus tirés des brevets (Nokia Technologies).



Ses ventes ont en revanche dépassé les attentes, progressant de 10% à 5,86 milliards d'euros. Elles ont augmenté de 9% à taux de change constant. Le marché visait 5,72 milliards d'euros.



Malgré le net repli de ses profits, Nokia a confirmé ses objectifs 2023 d'une marge opérationnelle comprise entre 11,5% et 14% pour des revenus situés entre 24,6 et 26,2 milliards d'euros.



" Pour ce qui est de l'avenir, nous commençons à voir des signes de l'impact de l'environnement économique sur les dépenses des clients ", a prévenu le PDG du groupe, Pekka Lundmark.