Nokia : de nouvelles fonctionnalités DDoS sur routeurs

Nokia a annoncé jeudi la disponibilité de nouvelles fonctionnalités contre les attaques en déni de service (DDoS) sur ses routeurs 7750 DMS-1 afin de faire face à une demande grandissante de la part de ses clients.



Avec ce service de mitigation, l'équipementier de réseaux dit vouloir proposer une série de contre-mesures visant à arrêter ces attaques, qui deviennent de plus en plus fréquentes et sophistiquées.



D'après Nokia, cette initiative vise à répondre à une demande croissante à la fois des opérateurs et des grandes entreprises, de plus en plus confrontés à ces attaques qui visent à rendre inaccessibles leurs serveurs et à provoquer une panne.



Le groupe indique que certaines organisations peuvent enregistrer jusqu'à 100 attaques par jour.



Alors que plus de 60% des attaques DDoS proviennent désormais de 'bots', les solutions les plus traditionnelles se révèlent souvent inefficaces afin de les détecter et d'en limiter l'impact, ajoute Nokia.



Cette annonce intervient alors que le groupe tient actuellement sa conférence Nokia SReXperts EMEA à Palma de Majorque (Espagne).



