Nokia : de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme DAC

16/09/2020 | 09:46

Le groupe Nokia annonce aujourd'hui l'ajout de nouvelles fonctionnalités et de facilitateurs d'automatisation numérique à sa plate-forme de réseau sans fil privé, Nokia Digital Automation Cloud (DAC).



'Améliorant la connectivité privée 4.9G / LTE et 5G de Nokia DAC, les nouvelles fonctionnalités offrent un portefeuille élargi d'applications Nokia ainsi qu'un écosystème croissant de modules IoT et de connecteurs industriels essentiels à la mise en oeuvre de l'Industrie 4.0', explique le groupe.



