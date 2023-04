Nokia : déception sur les marges, le titre trébuche

Nokia a fait état jeudi de résultats trimestriels en baisse malgré un chiffre d'affaires en augmentation, porté notamment par son activité en Inde.



En données comparables, l'équipementier télécoms finlandais affiche un bénéfice opérationnel de 479 millions d'euros au titre du premier trimestre, en baisse de 18% par rapport aux 583 millions d'euros dégagés un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est pourtant accru de 10%, à plus de 5,85 milliards d'euros, à la faveur d'une croissance de 13% de ses ventes nettes dans les réseaux mobiles en Inde.



Le groupe explique que le dynamisme des projets de déploiement de la 5G dans le pays a permis de compenser d'autres zones de faiblesse, comme le ralentissement des investissements des opérateurs en Amérique du Nord.



Autre motif de préoccupation, sa marge brute s'est tassée de trois points de pourcentage, à 37,7%, entre autres du fait d'une moindre contribution de sa branche de propriété intellectuelle Nokia Technologies.



Sa marge opérationnelle s'est elle aussi repliée, accusant un recul de 2,7 point à 8,2% sur les trois premiers mois de l'année.



Dans son communiqué, Nokia dit malgré tout confirmer son objectif annuel d'une marge d'exploitation comprise entre 11,5% et 14%, sur la base d'un chiffre d'affaires attendu en hausse de 2% à 8% à changes constants, soit une prévision comprise entre 24,6 et 26,2 milliards d'euros.



Le concurrent du suédois Ericsson et des chinois Huawei et ZTE assure par ailleurs continuer de viser un taux de conversion de son résultat opérationnel en flux de trésorerie disponible situé entre 20% et 50%.



Suite à cette publication, l'action chutait de 3,1% jeudi dans les premiers échanges, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice paneuropéen Euro STOXX 50.



