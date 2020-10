Nokia : déploie sa solution G.fast en Allemagne

23/10/2020 | 11:48

Nokia a annoncé aujourd'hui avoir déployé sa solution G.fast pour étendre le réseau FTTH (Fiber to the Home) de NetCologne, le plus grand fournisseur de télécommunications régional en Allemagne avec plus de 28 000 kilomètres de câbles à fibres optiques posés.



La technologie G.fast de Nokia permet à NetCologne d'étendre le service de fibre optique dans les bâtiments pour donner aux utilisateurs finaux la possibilité d'accéder à des vitesses d'accès jusqu'à cinq fois plus rapides, atteignant jusqu'à 1 Gbit/s.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.