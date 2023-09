Nokia : des appareils 5G pour les activités dangereuses

Nokia a lancé une gamme d'appareils industriels 5G pour assurer la sécurité, la connexion et l'information des équipes d'entreprise et des agents de la sécurité publique.



Ces appareils sont destins à des environnements dangereux et industriels tels que les ports, les mines, les usines chimiques et les plates-formes pétrolières offshore.



Les nouveaux appareils Nokia Industrial conviennent à tous les types d'entreprises et comprennent un ordinateur de poche robuste prenant en charge les équipes de sécurité publique.



La double SIM, y compris l'ajout flexible d'eSIM, garantit la connectivité la plus fiable et une gestion simplifiée, tandis qu'une batterie échangeable permet aux travailleurs de partager des appareils sur le terrain.



Martin Beltrop, responsable des dispositifs industriels chez Enterprise Campus Edge Solutions, a déclaré : ' Chez Nokia, nous nous engageons à aider les entreprises à connecter de manière fiable les travailleurs de la manière la plus intuitive possible pour assurer leur sécurité et leur productivité '.



