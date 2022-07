Nokia : développement de la 5G pour AT&T Mexico

Nokia et AT&T Mexico collaborent pour faire bénéficier le pays des avantages de la 5G. Nokia a été sélectionné comme partenaire stratégique du 5G Innovation Lab d'AT&T Mexico dans le but d'explorer le développement de cas d'utilisation de la 5G.



Dans le cadre de l'accord, Nokia fournira des équipements issus de son portefeuille RAN 5G AirScale économe en énergie, alimenté par son dernier chipset ReefShark System-on-Chip. Nokia fournira également la connectivité pour les services 3G et 4G LTE en utilisant le même matériel tout en offrant une voie de mise à niveau transparente vers la 5G.



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' Notre dernier portefeuille AirScale crée une base solide pour l'évolution 5G de l'opérateur, permettant une connectivité mobile super rapide et des cas d'utilisation innovants pour ses clients.'



