Nokia : développement de la fibre en Afrique du Sud

Nokia a annoncé aujourd'hui que son partenaire Liquid Intelligent Technologies allait fournir des technologies de fibre Nokia innovantes à PayGoZo afin de mettre en place un Internet économique, non plafonné et ultra-rapide dans le cadre du projet de fibre du canton de Kayamandi, dans la banlieue de Stellenbosch (Afrique du Sud).



La phase initiale de preuve de concept, qui a été lancée en septembre 2022, verra plus de 15 000 personnes connectées dans cette province du Cap occidental.



'Nous sommes fiers de nous associer à Liquid et PayGoZo sur cet important projet qui adopte une approche innovante pour fournir un Internet abordable sans compromettre la qualité', a réagi Naveed Kashif, responsable du marché de l'Afrique australe chez Nokia.



