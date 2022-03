Nokia devrait remplacer les équipements 4G et 5G de Huawei pour Vodafone en Inde

Nokia, spécialiste finlandais des équipements de télécommunication, est pressenti pour remplacer les équipements radio 4G/5G de Huawei en Inde, pour le compte de l'opérateur Vodafone. Les pourparlers ont débouché sur un accord portant sur le déploiement de 12 000 sites radio prêts pour la 5G et 4 000 petites cellules pour le réseau de Vodafone Idea à Delhi. Cette transition de Huawei vers Nokia intervient après certains problèmes de sécurité, les opérateurs en Inde ayant réduit leur dépendance au fabricant chinois. D’autres opérateurs pourraient par ailleurs suivre la marche de Vodafone d’après des experts.

Test d'une antenne 5G dans les laboratoires de Nokia (Source : site Nokia)

Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Suède ont interdit aux opérateurs d’utiliser des équipements fabriqués par Huawei à cause de risques pour la sécurité, le fabricant chinois niant présenter un risque. L’Inde, quant à elle, n’a pas interdit Huawei mais n'a pas pour autant listé le chinois parmi la liste des fournisseurs agréés pour la réalisation des essais 5G.

Nokia avait déjà remplacé le matériel Huawei chez des opérateurs tels que BT Group, Orange Belgique et Proximus, respectivement en Grande-Bretagne, en Belgique et au Luxembourg.

Huawei fournit des équipements de télécommunications à Vodafone Idea et Bharti Airtel, qui est l'un de ses plus gros clients en Inde. Bharti Airtel compte également Ericsson parmi ses fournisseurs. "Le marché indien est très complexe et comporte de nombreux défis. Nous suivons de près l'évolution de ce marché", a déclaré Huawei. Huawei détient une part de 29 % du marché mondial des équipements de télécommunications, suivi de Nokia et d'Ericsson à 15 % chacun, selon le cabinet d'études Dell'Oro. L'équipement de Nokia permettra à Vodafone Idea de gérer les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G à partir de la même plateforme et le déploiement pourrait commencer dès le mois prochain, selon les sources.