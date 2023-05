Nokia : équipera en drones Citymesh en Belgique

Nokia annonce aujourd'hui un contrat avec l'opérateur de télécommunications belge Citymesh pour fournir à sa plate-forme Nokia Drone Networks 70 unités Drone-in-a-Box (DiaB).



Ce contrat suffira pour doter la Belgique d'un réseau de drones automatisé 5G qui informe et accélère la mobilisation des ressources en cas d'urgence.



Sous la marque SENSE by Citymesh, les 70 drones sont déployés dans 35 zones d'urgence à travers le pays et recueilleront des informations dans la période critique de 15 minutes suivant immédiatement un appel. Cela garantit que les équipes de premiers intervenants sont pleinement informées et équipées pour répondre à chaque situation unique.



Les services d'urgence belges peuvent recevoir plus de deux millions d'appels par an. Avec Nokia Drone Networks, les pilotes pourront opérer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et envoyer des drones à partir de stations d'accueil stratégiquement situées à travers le pays.



Hans Similon, directeur général de Citymesh Safety Drone, a déclaré : ' SENSE est un excellent exemple de la façon dont la technologie peut sauver des vies. Avec Nokia, nous rendons la Belgique plus sûre et prouvons à quel point nous sommes innovants en tant que nation.'



