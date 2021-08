Nokia : essai d'IA avec Melbourne pour les déchets

Nokia annonce avoir réalisé un essai avec la ville de Melbourne utilisant sa technologie d'intelligence artificielle Nokia Scene Analytics pour développer une compréhension approfondie des comportements en matière de déchets.



'Ceci permettra à la ville de s'attaquer au problème de l'évacuation des déchets plus efficacement et de garder les ruelles encore plus propres, sûres et dépourvues d'ordures', explique l'équipementier télécoms finlandais.



